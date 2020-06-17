الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحقيق مكاسب كبيرة بنهم ومجزر

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أكد الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلى، أن قوات الجيش اليمنى تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع فى منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرقى محافظة صنعاء، وكذلك في مديرية مجرز بمحافظة مأرب.

وقال العميد مجلي في تصريح لـ (سبتمبر نت) "إن أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من القضاء على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهات القتالية، وأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بدقة عالية وكفاءة قتالية مواقع ومعدات وأسلحة العدو".

وأضاف مجلي" أن المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"، مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عددا من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار الناطق الرسمي اليمني إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في محافظات مأرب والبيضاء، والحديدة، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات..مؤكدا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقفون بقوة وحزم تجاه تلك الأعمال الإرهابية.

وأكد أن أبطال الجيش اليمني يتمتعون بالروح المعنوية العالية والثبات والشجاعة والحفاظ على الجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم و كسب المواقع الهامة على الأرض وهزيمة المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد أبناء شعبنا اليمني، وعدم التصديق للحرب النفسية والإشاعات والأخبار الكاذبة التي يقوم بها إعلام المليشيا الحوثية المضلل .. مشيدا بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية.