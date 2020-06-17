الجيش اليمنى يحرر مواقع فى نهم ومقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثى

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خاض قوات الجيش اليمنى مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، لليوم السادس على التوالي، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمني (سبتمبرنت)، عن مصدر عسكري قوله: "إن أبطال الجيش الوطني سددوا، اليوم /الأربعاء/، ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم، وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش الوطني".

وأضاف المصدر أن: "المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق".

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، دمّر نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.