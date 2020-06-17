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الجيش الليبى: المنطقة الممتدة من وادى جارف للوشكة غربا منطقة عمليات عسكرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:32 م
الجيش الليبى: المنطقة الممتدة من وادى جارف للوشكة غربا منطقة عمليات عسكرية المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن المنطقة الممتدة من وادى جارف إلى منطقة الوشكة غربا منطقة عمليات عسكرية، داعية جميع المواطنين بعدم التواجد فى هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

كان الجيش الوطني الليبى قد أكد أن تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريا.

 ودفع الجيش الليبى خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوات الكتيبة 302 صاعقة توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

من جانب آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.


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القياده العامه للجيش الليبى

معركه سرت

الوشكه

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