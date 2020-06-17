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الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:16 م
الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق وهى: "مساكن عين الصيرة – أرض الجمعية – منطقة أبو سيفين ومصر القديمة – مساكن روضة السيدة زينب – حى الخليفة والأباجية – مستشفى المبرة"، لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 19-6-2020 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم، وذلك نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم المتعارض مع أعمال محطة مترو الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة والمنفذة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

من ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015"  فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.


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شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

اليوم السابع بلس

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