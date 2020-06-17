اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:07 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:51 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
أ ش أ

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالتعلم وإجراء الامتحانات عن بعد.


وبحسب القرار، تضاف للمادة ٧٩ من اللائحة فقرة تنص على أنه "يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة".


كما نصت الفقرة المضافة إلى جواز عقد الامتحانات إلكترونياً متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.


الجريدة الرسمية

مصطفى مدبولى

الجامعات

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