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الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء السائحين بالمحافظات السياحية من رسوم التأشيرات حتى 31 أكتوبر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:22 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء السائحين بالمحافظات السياحية من رسوم التأشيرات حتى 31 أكتوبر وزير الداخلية - أرشيفية
كتب هدى أبو بكر

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 2020، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، وجاء القرار بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى "المككلكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان" طبقأ لأحكام القانون.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار اوزير الداخلية رقم 945 لسنة 2020، بإعفاء السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السباحية من رسوم التأشيرة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 "نهايو الموسم الساحى الصيفى".

جاء ذلك  بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 فى شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1864 لسنة 2017 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دولة قطر.

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