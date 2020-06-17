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"التنظيم والإدارة": إطلاق تطبيق يمكن موظفى الدولة من معرفة دورهم فى الترقية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:00 ص
"التنظيم والإدارة": إطلاق تطبيق يمكن موظفى الدولة من معرفة دورهم فى الترقية الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التظيم والادارة
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يتم الإعلان غدا حركة الترقيات والتسكين الخاصة بالموظفين، وذلك لمن استوفوا الشروط المواصفات اللازمة، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الشيخ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموظف سيتمكن من معرفة دوره فى الترقية أو التسكين الجديد من خلال تطبيق الإلكترونى الذى سيطلقه الجهاز خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن التطبيق سيتيح للموظف من خلال عدد من الاستفسارات والخانات التى يتم ملئها داخل التطبيق حتى يتمكن من معرفة إذا كانت له دور فى الترقية من عدمه، مضيفا أن حركة الترقية تمت بناء على شروط وتقيمات محددة منها عدد السنوات والدرجات والتقديرات المسجلة للموظف.

وأكد الشيخ، أن هذا التطبيق سيساهم كثيرا فى تسهيل الإجراءات على موظفى الدولة، ويمكنهم من معرفة دورهم فى حركة الترقيات.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.


التنظيم والادارة

ترقية الموظفين

اخبار اقتصاد

اخبار مصر

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