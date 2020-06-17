اليوم السابع
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التموين تبدأ مفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش للحصول على أفضل أنواع

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:43 م
التموين تبدأ مفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش للحصول على أفضل أنواع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب ــ مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية التفاوض مع الشركات المنتجة لكمامات القماش للحصول على أفضل الأنواع لطرحها للمواطنين على البطاقات حيث من المقرر بدء طرحها اعتبارا من أول يوليو المقبل، وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه جاري التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن.

وتستهدف وزارة التموين توفير كمامات القماش للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية، حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها شهريا.


وجارى توفير 40 مليون كمامة قماشية، وسيتم توزيع الكمامات على بقالى التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 شهور.


التموين

كمامات القماش ببطاقات التموين

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