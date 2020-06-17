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التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:34 ص
التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن طلاب الثانوي العام ــ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن دفعة طلاب الثانوية العامة هذا العام محظوظة، لأن هناك اهتماما غير عادى بتأمين الطلاب ضد فيروس كورونا، إضافة إلى المناهج التى تم تخفيفها، وأضاف فى تصريح خاص، أنه حتى الآن لم نتلق أى طلبات بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الطلاب المتقدمين للاختبارات، لافتا إلى أنه على الطلاب عدم التخوف والثقة فيما تقدمه لهم الوزارة والدولة من إجراءات فترة عقد الامتحانات لحمايتهم من فيروس كورونا.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث طمأنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية، مؤكدة أن الأسئلة فيما درسه الطالب من بداية المناهج الدراسية حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.
 
وأكدت مصادر مسئولة، أن اللجان الفنية لواضعى الامتحانات التزمت بالأجزاء المقررة فقط أثناء وضع أسئلة الامتحانات، موضحة أن أى جزئية تظهر فى الامتحان من خارج الأجزاء المقررة سيتم توزيع درجتها على باقى الأسئلة ولن يضار أى طالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا.
 
والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وأكدت الوزارة، إن الخطة المعلنة للامتحانات تؤكد حرصها على كل طالب وطالبة وكأننا أهله وأسرته، موضحة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً ولا فكراً ولا أموالاً فى سبيل هذا الهدف، موجهةً رسالته لأولياء الأمور قائلة: "ولادكم فى عنينا وكل الإجراءات ستطبق فى جميع اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت لجنة فى قرية أو مدينة.

 


 


التربية والتعليم

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