اليوم السابع
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التعليم: غرف عمليات الثانوية تتابع وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان يوميا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:21 م
التعليم: غرف عمليات الثانوية تتابع وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان يوميا طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن تشكيل غرفة العمليات يتكون من مدير المديرية ومدير الإدارة، ومسئول الأمن بالمديرية والإدارة ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارة، ممثل وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط وممثل وزارة الدفاع بالنسبة للمحافظات الحدودية فقط في غرفة المديرية فقط.

ووأوضحت الوزارة أنه تكون مهام أعضاء الغرفة متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان ومتابعة لجان السير والعمل على كافة المعوقات التي تواجه العمال بها ومتابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة، ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا.
 
والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وأكدت الوزارة، إن الخطة المعلنة للامتحانات تؤكد حرصها على كل طالب وطالبة وكأننا أهله وأسرته، موضحة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً ولا فكراً ولا أموالاً فى سبيل هذا الهدف، موجهةً رسالته لأولياء الأمور قائلة: "ولادكم فى عنينا وكل الإجراءات ستطبق فى جميع اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت لجنة فى قرية أو مدينة.


التربية والتعليم

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