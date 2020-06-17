اليوم السابع
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التعليم تطالب طلاب 1و2 ثانوى المتقدمين بشكاوى على النتيجة الدخول لمعرفة نتائجهم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:33 م
التعليم تطالب طلاب 1و2 ثانوى المتقدمين بشكاوى على النتيجة الدخول لمعرفة نتائجهم طالب فى المرحلة الثانوية
محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين تقدموا بشكاوى إلكترونية من نتيجة الترم الثانى بالدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة للاطلاع على نتيجتهم بعد فحص شكواهم.

وأكدت الوزارة على أن جميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين ظهرت لهم النتيجة فى شكل "فرصة الزامية ثانية"، التقدم بمشروع بحثى واحد من قائمة المشروعات البحثية التى تم إعلانها سابقا لطلاب المرحلة الثانوية "منازل" ، وفق الإجراءات التى تحددها كل مديرية.

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الالكترونية والتصحيح الإلكترونى حيث أتاحت الوزارة، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى "كارت تفاصيل الأداء" الذى يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو 2020، بما فى ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل فى كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة، وبذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه فى الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسى الجديد.

يهدف كارت تفاصيل الأداء إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب فى رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق بإذن الله.

يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل كروت تفاصيل الأداء:- 


https://thaneduone.emis.gov.eg

 


التربية والتعليم

تقرير أداء لطلاب اولى وثانية ثانوى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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