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التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 ص
التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا طلاب الثانوى العام - أرشيفية
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تأمين امتحانات الثانوية العامة ضد محاولات الغش لن يقل عن ضوابط حماية الطلاب من فيروس كورونا، فهناك توازن فى جميع الاجراءات، مؤكدة: الوزارة ستقدم كل ما لديها لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيجب على الطالب حماية نفسه من الغش لأن من يتورط فى أى محاولة غش سيعاقب بشدة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا.

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وأكدت الوزارة، إن الخطة المعلنة للامتحانات تؤكد حرصها على كل طالب وطالبة وكأننا أهله وأسرته، موضحة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً ولا فكراً ولا أموالاً فى سبيل هذا الهدف، موجهةً رسالته لأولياء الأمور قائلة: "ولادكم فى عنينا وكل الإجراءات ستطبق فى جميع اللجان فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت لجنة فى قرية أو مدينة.



 


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2020

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