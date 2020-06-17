اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تطلق غدا منصة التواصل التفاعلى لتحسين الخدمات للمواطن

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:30 م
التضامن تطلق غدا منصة التواصل التفاعلى لتحسين الخدمات للمواطن نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، منصة التواصل التفاعلى لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطن.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد كشفت انه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحه اعتبارا من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التامينى من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ، لافتا إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.

وأهابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ بالمواطنين الاستعلام عن أى استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكترونى تسهيلا عليهم، وكذلك تشجيع المواطنين على الدفع بالمحمول لافته إلى حملة إعلامية بشأن الدفع الإلكترونى، وقريبا ستشهد طفرة كبيرة خاصة مع استخدام خاصية ميزة بالتنسيق مع البنك المركزى.

 

 

 


التضامن

نيفين القباج

منصة التواصل التفاعلي

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:00 م

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لمساعدة مواطن فى الحصول كرسى متحرك

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:20 ص

وزيرة التضامن: صرف 321 مليونا و799 ألف جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:56 م

"سنة سعيدة على أصحاب المعاشات.. وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمسة أول يوليو.. نيفين القباج: 14% قيمة الزيادة بإجمالى 25 مليار جنيه.. والمعاشات ارتفعت من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 236 مليار 2020

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة