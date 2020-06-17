التضامن تطلق غدا منصة التواصل التفاعلى لتحسين الخدمات للمواطن

كتب مدحت وهبة

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، منصة التواصل التفاعلى لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطن.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد كشفت انه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحه اعتبارا من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التامينى من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ، لافتا إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.

وأهابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ بالمواطنين الاستعلام عن أى استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكترونى تسهيلا عليهم، وكذلك تشجيع المواطنين على الدفع بالمحمول لافته إلى حملة إعلامية بشأن الدفع الإلكترونى، وقريبا ستشهد طفرة كبيرة خاصة مع استخدام خاصية ميزة بالتنسيق مع البنك المركزى.