اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى باليمن ينفى مزاعم الحوثى باستهداف مركبة مدنية فى صعدة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:04 م
التحالف العربى باليمن ينفى مزاعم الحوثى باستهداف مركبة مدنية فى صعدة لقطة من الفيديو التسجيلى ينفى مزاعم المليشيا الحوثية باستهداف التحالف لمركبة مدنيه بمديرية شدا الواقعة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " فيديو تسجيلي ينفي مزاعم الملليشيا الحوثية باستهداف التحالف لمركبة مدنيه بمديرية شدا الواقعة بمحافظة صعدة كان يستقلها 13 مدني من بينهم امرأه وأربعة اطفال مما ادى لمقتلهم حسب زعمهم. وفق صحيفة الرياض.

ويوضح التسجيل حقيقة وظروف الاستهداف الذي تم تنفيذه منتصف يونيو الجارى ، حيث تقوم مجموعه من عناصر المليشيا الحوثية المقاتلة والتي تحمل الاسلحه بعملية نقل وتوزيع الامدادات العسكرية بمنطقة العمليات وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية بمحافظة صعدة مديرية شدا ، ما ينفي مزاعم المليشيا الحوثية باستهداف مركبة مدنية يستقلها مدنيون وعدم صحة المزاعم بوجود امرأه وأربعة اطفال ، ويثبت التسجيل استمرار المليشيا الحوثية في تزييف الحقائق والتظليل الإعلامي ومحاولة استثمار ظروف مقتل مقاتليها وعناصرها الإرهابية على أنهم مدنيون ونساء وأطفال .

 

كما يؤكد شرعية الاستهداف وتوافقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية و المعايير العالية و الإجراءات المتخذة من قيادة القوات المشتركة للتحالف في تمييز الاهداف وتطبيق القواعد العرفية بعملية الاستهداف والوارده بالقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق امس الثلاثاء زعمت المليشيا الحوثية عبر منشور بالموقع الإلكتروني لوزاره الصحة العامة والسكان (الحوثية) وكذلك قناة المسيرة الحوثية بمقتل 13 مدني من بينهم امرأه وأربعة أطفال بمحافظة صعده مديرية شدا نتيجة استهداف التحالف لمركبتهم .


التحالف العربى باليمن

اليمن

الحوثيين

ميلشيا الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة