البيت الأبيض: يجب على نظام الأسد الاعتراف بالحل السياسى لإنهاء الصراع فى سوريا

طالبت الولايات المتحدة الامريكية نظام الأسد بالاعتراف بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء النزاع السوري بسلام.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن البيت الأبيض، قال اليوم في بيان صادر من المتحدث الرسمي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بحل سياسي دائم للأزمة في سوريا .



ورحب البيان بإعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين اليوم -بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب- فرض عقوبات مهمة على الأفراد والكيانات التي تدعم نظام الأسد في سوريا.



واختتم بيان البيت الأبيض بالإشارة إلى أن إعلان العقوبات اليوم يرسل رسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة الدخول في عمل تجاري مع هذا النظام أو إثرائه.