البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

كتبت آية دعبس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر وتنظيم انشطة الصيد بالبحر الأحمر، بمشاركة الدكتور خالد سيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، على أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية، والأحياء البحرية، بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير انشطة بديلة ومستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين و توفير سبل عيش كريمة لها، وقد شددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة و الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.

وقد انتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازى على توفير نموذج تطبيقى لانشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.