اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م
البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر وتنظيم انشطة الصيد بالبحر الأحمر، بمشاركة الدكتور خالد سيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
 
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، على أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية، والأحياء البحرية، بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير انشطة بديلة ومستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين و توفير سبل عيش كريمة لها، وقد شددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.
 
من جانبه، أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة و الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.  
 
وقد انتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازى على توفير نموذج تطبيقى لانشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.
 
WhatsApp Image 2020-06-17 at 3.21.20 PM (1)
 
WhatsApp Image 2020-06-17 at 3.21.20 PM
 

 


وزيرة البيئة

الصيد الجائر

البحر الاحمر

خليج العقبة

خليج السويس

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة البيئة: عقوبات لمن يثبت تعامله مع مخلفات كورونا بشكل ضار للصحة

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:31 م

وزير البيئة: 118 مشروعا أبرز إنجازات وزارة البيئة للقضاء على التلوث "فيديو"

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:27 م

وزيرة البيئة تنعى وفاة الدكتور ممدوح تادرس وزير البيئة الأسبق

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:51 م

فيديو.. وزارة البيئة تنشر لقطات لأسماك القرش فى البحر الأحمر

السبت، 06 يونيو 2020 06:01 م

أيهم أخطر عوادم السيارات أم القمامة أم دخان المصانع؟.. وزارة البيئة تجيب

السبت، 06 يونيو 2020 11:12 ص

نقيب الزبالين: وزارة البيئة عشان تنجح لازم تنزل الشارع.. شحاتة المقدس: 3 مناطق للزبالين وسط الكتلة السكنية وطالبنا بتخصيص 100 فدان بالظهير الصحراوى.. الحكومة مقصرتش معانا وحركة المخلفات انخفضت بسبب كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة