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البنك التجارى وحديد عز وطلعت مصطفى تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:10 م
البنك التجارى وحديد عز وطلعت مصطفى تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مجموعة طلعت مصطفى، فيما ارتفعت باقي المؤشرات، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1663 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12490 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4186 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2090 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 686 نقطة.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسمنت سيناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.
 

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