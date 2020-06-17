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البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:58 م
البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء. 
 
 وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :
 
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
 
مادة (1)
 
الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
 
أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
 
ثانيًا: انتخاب كل من:
 
رئيس الجمهورية.
 
أعضاء مجلس النواب.
 
أعضاء مجلس الشيوخ.
 
أعضاء المجالس المحلية.
 
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
 
 
مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
 
 
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