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البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:04 م
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقدم من ائتلاف دعم مصر، نهائيا وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. 
 
وتفيد التعديلات بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد في حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة، فيما ألغيت المادة المستحدثة بتعديلات دعم مصر، لاسيما وأنها موجودة بالفعل.
 
وتضمن مشروع القانون النص علي أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:
 
مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
 
 
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