اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على موازنة 53 هيئة.. و305 مليون جنيه ربح الإنتاج الحربى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:12 م
البرلمان يوافق على موازنة 53 هيئة.. و305 مليون جنيه ربح الإنتاج الحربى على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 53 هيئة، والتأشيرات العامة المُلحقة بها، نهائيا، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب.

كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بصافى ربح قدره 305 مليون جنيه، حيث بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 115 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات نحو 420 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات الرأسمالية نحو 555 مليون جنيه.

وكان البرلمان قد وافق أيضا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا.

كما وافق البرلمان على التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، وعددها 22 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليون و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.


مجلس النواب

على عبد العال

البرلمان

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة