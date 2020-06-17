البرلمان يوافق على موازنة 53 هيئة.. و305 مليون جنيه ربح الإنتاج الحربى

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 53 هيئة، والتأشيرات العامة المُلحقة بها، نهائيا، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب.

كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بصافى ربح قدره 305 مليون جنيه، حيث بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 115 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات نحو 420 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات الرأسمالية نحو 555 مليون جنيه.

وكان البرلمان قد وافق أيضا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا.

كما وافق البرلمان على التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، وعددها 22 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليون و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.