البرلمان يوافق على اعتماد خطة التنمية 2020/2021 بجملة موارد 8 تريليون جنيه

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا.

كما وافق البرلمان على التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، وعددها 22 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليون و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.