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البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:33 م
البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب» 568 بالانتخاب.. و5% بالتعيين و25% نساء.. والقائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 


 

ـ الهيئات البرلمانية تفوض الرئيس فى ملفى ليبيا وسد النهضة.. الأحزاب تدعم إجراءات السيسى للحفاظ على الأمن القومى.. والوفد وحماة الوطن والشعب الجمهورى: نساند القرارات والخطوات الرئاسية
 

ـ البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب 568 » بالانتخاب.. و 5% بالتعيين و 25 % نساء.. و القائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار وتعديلات «الأمراض المُعدية » و«تنظيم البعثات الدراسية ».. ومد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية وتعديل قانون السكك الحديدية

 


 

ـ كورونا أكثر انتشاراً وأقل تأثيراً بسبب «التحور»
 

ـ رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس.. زيادة الاستثمارات العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.. وزير التعليم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. هالة زايد: الإعلان عن قائمة المنشآت المخصصة لخدمة مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة اعتبارا من السبت المقبل


 

ـ دراسة أمريكية تحذر من الآثار المدمرة.. «سد النهضة» يهدد السودان بالجفاف والزلازل والانهيارات الأرضية
 

ـ رئيس الوزراء يتابع خطة توطين الصناعة.. 5 مليون يورو لتطوير سيماف لصناعة عربات القطار


 

ـ 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة.. 62 ساعة للاختبارات فى 16 يوما موزعة على شهر
 

ـ 21 مليار جنيه لاستثمارات الصحة.. «التخطيط 93.5 :» مليار بالموازنة الجديدة بزيادة 28 % عن 2019 / 2020

 

ـ إرسال آليات التنفيذ الأسبوع المقبل.. 5.3 مليار جنيه إعفاءات من فواتير الغاز الطبيعى للمصانع

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اليوم السابع

ليبيا

كورونا

سد النهضة

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