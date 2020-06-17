وأشار الوزير النمساوي إلى أن العاصمة فيينا مدينة عالمية بها العديد من الفاعليات، وأنه من الصعب الاستمرار في الوضع الحالي وهو تعذر السفر إليها، ولفت إلى أن خطة إنقاذ الخطوط النمساوية تتم بالتعاون مع الشركة الأم (لوفتهانزا).

ووافق البرلمان النمساوي في ختام أعماله اليوم على حزمة مساعدات كورونا القادمة حيث يتم التعامل مع القضايا المؤجلة من أزمة الجائحة في الأسبوع الكامل كما تقرر منح مساعدات جديدة للفنانين والمجتمع المدني وزيادة إعانات البطالة.