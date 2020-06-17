ناقش المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" اليوم الأربعاء، تطورات أزمة كورونا وحزم المساعدات المالية والاقتصادية التى قدمتها الحكومة لبعض الفئات الى جانب خطة الانقاذ المالى للخطوط الجوية النمساوية، وأكد وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل -في كلمته أمام البرلمان- أن الحكومة مهتمة بتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف مشيرا الى أن العديد من حزم الإنقاذ تم وضعها لعودة السياحة وإنقاذ قطاع الطيران والسفر خاصة في ضوء وجود مقر للأمم المتحدة بفيينا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية الأخرى.
وأشار الوزير النمساوي إلى أن العاصمة فيينا مدينة عالمية بها العديد من الفاعليات، وأنه من الصعب الاستمرار في الوضع الحالي وهو تعذر السفر إليها، ولفت إلى أن خطة إنقاذ الخطوط النمساوية تتم بالتعاون مع الشركة الأم (لوفتهانزا).
ووافق البرلمان النمساوي في ختام أعماله اليوم على حزمة مساعدات كورونا القادمة حيث يتم التعامل مع القضايا المؤجلة من أزمة الجائحة في الأسبوع الكامل كما تقرر منح مساعدات جديدة للفنانين والمجتمع المدني وزيادة إعانات البطالة.
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