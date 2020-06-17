اليوم السابع
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البركة فى الشباب.. متطوعون يساعدون كبار السن لصرف المعاشات بالشيخ زويد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 ص
البركة فى الشباب.. متطوعون يساعدون كبار السن لصرف المعاشات بالشيخ زويد الشباب المتطوعون
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شارك عددا من الشباب من ابناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء فى حملات تطوعية لتنظيم العمل ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى صرف المعاشات بمنافذ الصرف الحكومية بنطاق المدينة.

وقال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر، إن الشباب يقومون بهذا الدور مع كل حاجة لذلك منذ ظهور جائحة كورونا، و جهودهم تطوعية من جانبهم لخدمة ذويهم من أهالى المدينة.

وأشار إلى أن أهم منافذ الصرف التى يتم تنظيم تعامل المواطنين فيها مكتب بريد الشيخ زويد، كما يقومون بإجراء التعقيم لكل المتعاملين ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كرورنا .

وقال انه قام أعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز الشباب الكوثر اليوم بحملة تطهير وتعقيم مقر المركز ومكتب البريد ومكتب التوثيق بالشهر العقارى وبعض المساجد ضمن الاجرارات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كرورنا واستعداد لعودة النشاط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعليمات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وكليب راشد مصبح كيل المديرية للشباب.

كما أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها، اطلاقها سلسلة ندوات توعية حول العزل المنزلى ومتطلباته.

واوضح البيان أن الندوات بدأت بقيام أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة وحنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات وتهانى عايش مسئولة مكافحة العدوى بالإدارة،بعقد اجتماع مع تمريض مكافحة العدوى بالوحدات الصحية، لشرح قواعد العزل المنزلى وشروط غرفة العزل، وعن أهمية استخدام أساليب مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعى لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وتطلق سلسلة حملات التوعية المقرر تواصلها  تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة مدير الشئون الصحية شمال سيناء، والدكتورة ايناس كمال مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حاسم حمدى مدير التثقيف الصحى بالمديرية.

وفى سياق التوعية العامة بفيروس كورونا قامت أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة و حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وأهمية التباعد الإجتماعى وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة لخطورة الفيروس على الأم والجنين بمقر الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

 

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شمال سيناء

الشباب والرياضة

مدينة الشيخ زويد

كورونا

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