البحر الأحمر ترفع حالة الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك لأداء الامتحان للعام 2019 / 2020 بكافة مدن المحافظة، حيث أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات بلغ 2632 طالب و طالبة موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازياً فى حالة غلق أى اللجنة تحت اى ظروف .

أكدت المديرية أن سعة كل لجنة تصل إلى 14 طالب مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب لا تقل عن ( متر و نصف ) بالإضافة الى عدد 2 فصل يتم استخدامهم كحجرة عزل طبى،كما أشارت إلى أنه تم توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات و تمثلت فى توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حرارى وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى و واقى الوجه الشفاف والقفازات بالإضافة إلى كرتونه تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

وأشارت المديرية انه سيتم غلق مقار اللجان بعد تعقيمها و عدم السماح لأى شخص بدخولها لأى سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم و عدم فتحها إلا عند دخول الطلاب فى اليوم التالى لأداء الامتحان على أن يتم تنظيف اللجان و تجهيزها للتعقيم فى المرات التالية عقب كل امتحان، وكزلك الاهتمام بآليات التعقيم حيث لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى .

كما تم التنسيق بين محافظة البحر الأحمر ومديرية أمن المحافظة لعمل خطة تأمين مقار مراكز توزيع الأسئلة و لجان السير و إمدادها بالبيانات المطلوبة بمقار مراكز توزيع الأسئلة مع العمل على خطة شاملة لتأمين أعمال الامتحانات وخط سيرها إلى اللجان.

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استعدادات المحافظة للثانوية العامة