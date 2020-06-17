اليوم السابع
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البحرين: تسجيل 4735 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:05 ص
البحرين: تسجيل 4735 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة تسجيل 4735 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى البحرين
وكالات

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أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب في البحرين، مواصلة تنفيذ تعليمات رئاسة الأمن العام، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً في هذا الصدد، إلى تسجيل 4735 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة وذلك منذ بدء تطبيق القرار.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أضاف أن هذه الإجراءات وغيرها، تهدف للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية وضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي في الأسواق والمحال التجارية والمنتزهات والتقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامات في الأماكن العامة.

وقال مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب أنه بجانب تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات الاحترازية، فإن الحملات التوعوية مستمرة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام ومساندة جهود الدولة للقضاء على الفيروس.

ووفق الاحصائيات المسجلة بشأن مخالفات ارتداء كمامة الوجه منذ بدء تطبيق القرار، فإن مديرية شرطة المحافظة الشمالية سجلت 1579 مخالفة، وسجلت مديرية شرطة محافظة العاصمة 1166 مخالفة، بينما سجلت مديرية شرطة محافظة المحرق 958 مخالفة، و 803 مخالفة تم تسجيلها بواسطة شرطة المحافظة الجنوبية، كما سجلت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام 167 مخالفة، في حين سجلت الإدارة العامة لأمن المنافذ 62 مخالفة.


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