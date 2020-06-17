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البحرين تحارب كورونا بخدمات طبية "5 نجوم" للمصابين فى العزل المنزلى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:06 م
البحرين تحارب كورونا بخدمات طبية "5 نجوم" للمصابين فى العزل المنزلى خدمات طبية "5 نجوم"
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة أخبار الخليج، أن البحرين تواجه فيروس كورونا بأساليب جديدة ومتفردة، من بينها تقديم خدمات طبية "5 نجوم" لجميع المرضى والمخالطين سواء في المراكز المخصصة أو في الحجر المنزلي.

ومنذ 7 يونيو بدأ الفريق الوطني الطبي بالبحرين مرحلة جديدة في مواجهة الفيروس بعد إقرار العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمة التي لا تظهر عليها أعراض وفق اشتراطات محددة ووفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مع استقبال الحالات القائمة التي ستخضع للعزل الصحي المنزلي في مركز الإعاقة الشامل لتقييم الحالة وتركيب السوار الإلكتروني وما يتبعه من إجراءات قائمة إلى جانب تسليم هذه الحالات المستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها أثناء العزل.

ورصدت الصحيفة البحرينية شهادات من مرضى كورونا، إذ أكدوا أن العزل الاختياري تجربة ناجحة بكل المقاييس، وأن ما تم تقديمه من تسهيلات وسرعة في التجاوب مع البلاغات والاتصالات وتقديم كل الدعم الطبي والمعنوي للمرضى أثبت أن الفريق الوطني يُقبل على أي خطوة في محاربة فيروس كورونا وأنهم قادرون على التعامل معه بكل تحد مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح التجربة.

وتحدث أحد المرضى لـ«أخبار الخليج» عن تجربته في العزل المنزلي الاختياري بعد مخالطته أحد المصابين،  وتم إعطاؤه موعدا للفحص وبعدما تبين إصابته بالفيروس، تم استدعاؤه إلى أحد المراكز المخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من خلوه من الأمراض المزمنة أو أعراض شديدة للإصابة.

وقال إنه في صباح اليوم التالي زار أحد المراكز لإجراء الفحوصات التي لم تستمر أكثر من 3 ساعات، وبعدها تبين عدم إصابته بأمراض مزمنة أو أعراض شديدة للفيروس، ليخبره الأطباء بأنه سيكمل فترة الحجر في المنزل بشرط ارتداء السوار الإلكتروني، وتم تسليمه الكمامات والقفازات والمعقمات مع جهاز لقياس درجة الحرارة والأكسجين مع عدد من الأدوية والفيتامينات، وتخصيص طبيب للاتصال له بشكل يومي للاطمئنان على صحته.


البحرين

كورونا

خدمات طبية 5 نجوم

فيروس كورونا

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