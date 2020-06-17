اليوم السابع
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البحرين استوردت أقنعة واقية بـ 10 ملايين دينار فى شهرين فقط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:46 م
البحرين استوردت أقنعة واقية بـ 10 ملايين دينار فى شهرين فقط وزارة الصحة البحرينية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة الوطن البحرينية، أن مملكة البحرين استوردت خلال الشهرين الماضيين أقنعة جراحية وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح بقيمة 10,850,653 مليون دينار (70.149018 مليون دولار تقريبا)  وذلك بحسب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن أهم 50 سلعة غير نفطية يتم استيرادها.

ففي شهر مايو استوردت 243,759 ألف كمام بقيمة 5,703,962 مليون دينار، وفي أبريل استوردت البحرين 141,766 ألف قناع بقيمة 5,146,691 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 101,993 قناع ، و557,271 ديناراً خلال شهر.

وسجلت البحرين أمس 540 حالة قائمة جديدة منها 349 حالة لعمالة وافدة، و 187 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 599 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى .13866.

وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 133 حالة، منها 27 حالة تحت العناية، في حين أن 5613 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5640 حالة قائمة.


البحرين

مملكة البحرين

اقنعة واقية

كورونا

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