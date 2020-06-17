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البابا تواضروس يعزى فى وفاة كاهنين بسوهاج وشبرا الخيمة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:09 م
البابا تواضروس يعزى فى وفاة كاهنين بسوهاج وشبرا الخيمة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

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تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء في وفاة اثنين من الكهنة مقدما تعازيه لشعبى كنيستيهما بطما وشبرا الخيمة طالبًا لنفسهما البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
 
توفي أمس الأب الموقر القس إسحق حافظ كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة.
 
ولد الأب المتنيح في 30 يناير 1953 وسيم كاهنًا في 31 يوليو 1998، كما رحل أيضًا الأب القمص بطرس حنا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو عن عمر ناهز الـ 82 سنة بعد خدمةٍ كهنوتية تجاوزت مدتها الـ 61 سنة، حيث ولد في 8 أبريل 1938 وتمت سيامته قسًّا يوم 9 أبريل عام 1959 بيد المتنيح الأنبا مرقس مطران  أبوتيج وطما وطهطا، ونال رتبة القمصية في 25 مايو 2005 بيد المتنيح الأنبا فام أسقف طما.
 
وأقيمت صلوات التجنيز أمس بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو بحضور نيافة الأنبا أسحق أسقف طما وتوابعها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد..

 


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