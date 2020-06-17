اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي تعلن عن تعطيل تركيا عملية "إيريني في المتوسط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:22 م
الاتحاد الأوروبي تعلن عن تعطيل تركيا عملية "إيريني في المتوسط الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تعطل عملية "إيريني" فى المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مهمة الاتحاد الأوروبى المسماه " إيريني" فتشت 101 سفينة على علاقة بحظر السلاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعرب الاتحاد الأوروبى، فى وقت سابق أيضا، عن قلقه عبد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد.

وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

 

 وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها ، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

 

كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة ، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية.


الاتحاد الاوروبى

تركيا

ليبيا

ايرنى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبل: تحقيقات الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار مخيبة للآمال

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 م

فيينا تكثف حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:21 م

أوروبا ترفع شعار "نساء فى مواجهة الوباء".. زعيمات الاتحاد الأوروبى يضعن استراتيجية "الخروج من نفق كورونا".. ميركل فى المقدمة بتجربة رائدة للسيطرة على الوباء.. و"أورسولا" و"لاجارد" تضعان خططا عاجلة للتعافى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م

وزير الدفاع القبرصى: الوجود البحرى للاتحاد الأوروبى فى شرق المتوسط ضرورى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة