الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية فى العراق

استنكرت الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى العراق الشقيق، المتمثلة فى قصف مناطق فى شمال العراق، مما يُشكل انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادئ القانون الدولى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الأربعاء/ - موقف الإمارات الثابت والراسخ، الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية فى العراقالأربعاء، 17 يونيو 2020 07:41 م
وزارة الخارجية الإماراتية - أرشيفية
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استنكرت الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى العراق الشقيق، المتمثلة فى قصف مناطق فى شمال العراق، مما يُشكل انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادئ القانون الدولى.
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