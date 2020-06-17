اليوم السابع
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الأوقاف تنشر موشن جرافيك حول مشروع صكوك الأضاحى.. وتؤكد: 1800 جنيه للصك

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:59 م
الأوقاف تنشر موشن جرافيك حول مشروع صكوك الأضاحى.. وتؤكد: 1800 جنيه للصك صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى وقناتها على يوتيوب مقطع فيديو موشن جرافيك حول مشروع صكوك الأضاحى الذى أطلقته الوزارة بمبلغ 1800 جنيه للصك.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه توفير لحوم الأضاحي لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، يسر وزارة الأوقاف أن تطلق مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية".

وقالت الوزارة فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

وتابعت وزارة الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية فى تحصيل صكوك الأضاحى، وتم تخصيص 45 طنا لها العام الماضى، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلى 65 طن لحوم من صكوك الأضاحى، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الذبح تمت كاملة فى الوقت الشرعى للذبح.

 


صكوك الأضاحى

الأوقاف

وزارة الأوقاف

عيد الأضحى

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