اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يدعو الموهوبين للمشاركة بالمعرض الفنى الافتراضى الأول للفنون التشكيلية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:06 م
الأزهر يدعو الموهوبين للمشاركة بالمعرض الفنى الافتراضى الأول للفنون التشكيلية المعرض الفنى الافتراضى الأول للفنون التشكيلية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد الأزهر الشريف دعوته من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية جميع الفنانين التشكيليين، والخطاطين، والموهوبين، (المتخصصين - غير المتخصصين) محليا ودوليا، فضلًا عن طلاب ومعلمى المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، وفنانى وزارة السياحة والآثار المصرية، وفنانى وزارة الثقافة، وفنانى وزارة الشباب والرياضة، على المستوى المحلى والدولى، للمشاركة فى المعرض الفنى الافتراضى الدولى الأول (الفن والحياة) للفنون التشكيلية والخط العربى. 
 
وأوضح  مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال أن خطوات التقدم للمعرض تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى عن طريق إرسال صور واضحة للأعمال (بحد أقصى 3 أعمال) على صفحة المعرض فضلًا  عن صورة الشخصية (إن أمكن).
 
المرحلة الثانية : من خلال التسجيل الإلكترونى بإستمارة التسجيل،علمًا بإن نهاية التسجيل يوم السبت الموافق 20  يونيو 2020.
 
بعض الاعمال المقدمة
بعض الاعمال المقدمة

 

بعض الاعمال المقدمة
بعض الاعمال المقدمة

 

بعض الاعمال المقدمة
بعض الاعمال المقدمة

 

 


المعرض الفنى الافتراضى الأول للفنون التشكيلية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الأزهر يندد بـ حفريات جديدة أسفل «الأقصى» ويحذر من المساس بالهوية الإسلامية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:46 م

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ الشعراوى.. فضل التفرغ للدعوة على تولى مشيخة الأزهر.. رفض نقل مقام إبراهيم من جوار الكعبة.. والملك سعود استدل برأيه وطلب دراسة مقترحاته لتوسعة مطاف الكعبة.. وعاش محبا للعلم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:31 ص

الأزهر للفتوى: السيدة خديجة لم يتزوج عليها النبى وهى أفضل نساء أهل الجنة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 ص

المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر يعلن تعافى 159 من مصابى كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة