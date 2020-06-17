الأزهر يدعو الموهوبين للمشاركة بالمعرض الفنى الافتراضى الأول للفنون التشكيلية

كتب لؤى على

جدد الأزهر الشريف دعوته من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية جميع الفنانين التشكيليين، والخطاطين، والموهوبين، (المتخصصين - غير المتخصصين) محليا ودوليا، فضلًا عن طلاب ومعلمى المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، وفنانى وزارة السياحة والآثار المصرية، وفنانى وزارة الثقافة، وفنانى وزارة الشباب والرياضة، على المستوى المحلى والدولى، للمشاركة فى المعرض الفنى الافتراضى الدولى الأول (الفن والحياة) للفنون التشكيلية والخط العربى.

وأوضح مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال أن خطوات التقدم للمعرض تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى عن طريق إرسال صور واضحة للأعمال (بحد أقصى 3 أعمال) على صفحة المعرض فضلًا عن صورة الشخصية (إن أمكن).

المرحلة الثانية : من خلال التسجيل الإلكترونى بإستمارة التسجيل،علمًا بإن نهاية التسجيل يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020.