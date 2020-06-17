الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 987 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 987، فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة شملت حالتين من الفحوص العشوائية من محافظتي الزرقاء وعمان، إضافة لإصابة عامل وافد في مركز حدود الكرامة في المفرق حيث يتم فحص العاملين المخالطين، وحالة لسائق عربي قادم عبر حدود العمري، وإصابة أردنيين اثنين قادمين من السعودية ومصر.
وأشار إلى أنه تم إجراء 9879 فحصا للكشف عن فيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الفحوص التي أجريت حتى الآن إلى 302502 فحص، وهو 10 أضعاف الرقم المطلوب من منظمة الصحة العالمية.
الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 987 حالةالأربعاء، 17 يونيو 2020 06:24 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 987، فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير خارجية الأردن والمبعوث الأممى يؤكدان رفضهما لقرار الضم الإسرائيلىالأربعاء، 17 يونيو 2020 03:14 م
الأردن تدين استمرار إسرائيل فى تنفيذ أعمال بالحائط الغربى للمسجد الأقصىالأربعاء، 17 يونيو 2020 02:43 م
عاهل الأردن يبحث مع قيادات فى الكونجرس الأمريكى الشراكة الاستراتيجيةالثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:05 م
مرصد الزلازل بالأردن يسجل زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب العقبةالثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:46 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة