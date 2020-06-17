اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:42 م
خالد صلاح
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الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 987 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:24 م
الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 987 حالة كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 987، فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة. 
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة شملت حالتين من الفحوص العشوائية من محافظتي الزرقاء وعمان، إضافة لإصابة عامل وافد في مركز حدود الكرامة في المفرق حيث يتم فحص العاملين المخالطين، وحالة لسائق عربي قادم عبر حدود العمري، وإصابة أردنيين اثنين قادمين من السعودية ومصر.
وأشار إلى أنه تم إجراء 9879 فحصا للكشف عن فيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الفحوص التي أجريت حتى الآن إلى 302502 فحص، وهو 10 أضعاف الرقم المطلوب من منظمة الصحة العالمية.


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