وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً - بما في تلك الأسوار - هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأنه على إسرائيل - كقوة قائمة بالاحتلال - احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف تلك الأعمال فوراً.

وشدد الفايز، على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف/ محملا إياها -كقوة قائمة بالاحتلال- كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.