اليوم السابع
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افتتاح مبنى غرف عزل جديد بحميات السويس بسعة 54 سريرًا لمصابى كورونا (صور)

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:21 م
افتتاح مبنى غرف عزل جديد بحميات السويس بسعة 54 سريرًا لمصابى كورونا (صور) مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس
السويس - السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام لمحافظة السويس واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة اليوم بزيارة إلي مستشفي حميات السويس لتفقد غرف العزل الجديدة لعدد 54 سريرًا جديدًا لاستقبال أي حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد.
وفي بداية الجولة قدم "صقر"، الشكر لجميع العاملين بمديرية الصحة بالسويس من أطباء وهيئة تمريض، مؤكدًا علي انهم جيش مصر الأبيض لمواجهة أزمة كورونا.
وقدم محافظ السويس الشكر للجيش الثالث الميداني لانجاز العمل بإنشاء غرف العزل خلال اسبوع بمستشفي الحميات.
 
وأشار محافظ السويس، إلي انه تم اعتماد مبلغ 3 مليون جنية لتدعيم الصحة لشراء المستلزمات الوقائية والتجهيزات الخاصة بغرف العزل منذ بداية الأزمة، مؤكدًا علي اننا لا نالوا جهدًا في توفير الخدمة الصحة وتحسينها لخدمة مواطني السويس، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضي، ومطالبًا الجميع بالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي صحتهم وأهلهم وبلدهم.
 
رافق محافظ السويس في الجولة أمل إبراهيم، رئيس حي السويس والعميد محمد رشاد، مدير المرور والدكتور أسر حسن البنا، مدير الطب الوقائي والدكتور مينا فوزي، مدير مستشفي الحميات وقيادات مديرية الصحة.
 
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (1) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (1) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (2) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (2) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (3) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (3) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (4) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (4) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (6) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (6) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (7) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (7) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (8) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (8) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (9) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (9) - Copy

مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (10) - Copy
مبني غرف عزل جديد بمستشفي حميات السويس (10) - Copy
 

 


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عبد المجيد صقر

محافظ السويس

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