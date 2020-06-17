افتتاح أول موسم إنتاج أسماك بجامعة العريش لخدمة المجتمع.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أول موسم انتاج لمشروع مزرعة الاستزراع السمكى وبحوث الأسماك بجامعة العريش، وشاهدا نماذج من عينات الإنتاج من المزرعة السمكية وتفقدا المشروع.

وأعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، رسميا افتتاح المشروع اليوم، لافتا إلى أنه من أهم المشروعات التى تنفذها الجامعة لخدمة المجتمع .

ويضم المشروع وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولي إيثيلين عالي الكثافة، ووحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه.

وأشار رئيس جامعة العريش، إلى أن المشروع من اهم واكبر مشروعات الاستزراع السمكى بشمال سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، ويضم مركز لبحوث الأسماك كمركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي لتدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية، شباب الخريجين، وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، وبهدف آخر مهم، وهو توفير الأسماك بصورة طازجة، وبأسعار تنافسية لأهالي المحافظة .

كما افتتح محافظ شمال سيناء ورئيس جامعة العريش مزارع انتاج وتفريخ السمان والدجاج وانتاج الأرانب .

وسبقها افتتاح مبنى معامل كلية الطب البشرى والإدارة الطبية التابعة لها، مبنى كلية التجارة، مبنى إدارة الجامعة، 3 عمارات كاستراحات لأعضاء هيئة التدريس، مبنى الخزان الرئيسي لإمداد الجامعة بالمياه، ومجمع المدرجات الجديد.



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (1)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (2)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (3)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (5)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (6)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (7)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (8)



افتتاح أول موسم انتاج اسماك بالجامعة (9)