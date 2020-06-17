اعتماد مبلغ 44 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تعد مشكلة تسرب مياه الشرب بأسوان الناتجة عن كسور بخطوط مياه الشرب أو تهالكها من المشاكل الكبيرة ، التي تزيد من معاناة المواطنين وخاصة في شهور الصيف وتتسبب مشكلة تسرب مياه الشرب أحيانا فى طفح المياه وانقطاع مياه الشرب عن المنازل .

فيما يطالب الأهالي بسرعة إصلاح خطوط مياه الشرب والوصلات المنزلية لمنع تسرب مياه الشرب، واتخاذ اللازم علي الفور نحو اي تسريبات طارئة ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الإصلاح.

في نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جارى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بعد إعتماد رئيس الوزراء لمبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى، ثم سيتم إعتماد مبلغ 165 جنيه فى نهاية شهر يونيو، لتتوالى بعد ذلك باقى المراحل بإجمالى 1،2 مليار جنيه ، وهو الذى توازى مع تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية فى هذا القطاع الحيوى بتكلفة تقديرية 463 مليون جنيه ،

في نفس السياق وجهه المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بضرورة القضاء على مشكلات تسرب مياه الشرب.

وقامت إدارة فرع دراو بالتعاون مع شبكة مياه قرية الجعافره بمركز دراو، بتغيير خط المياه الاسبستوس بنجع على عامر بقرية الجعافره وتغييره لخط بلاستيك لحل مشكلة تسرب المياه بأحد الشوارع به.

وتابع المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مع الإدارات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وفرع نصر النوبة وكوم أمبو، الأعمال الهندسية والفنية للمحطات والشبكات و التى تهدف إلى القضاء على مشكلات مياه الشرب بقرى المركز بشكل نهائى وخاصة قرى عنيبة وارمنا وخريت والسنقارى والسبوع وقد قامت الإدارات المختصة بالشركة بعمل القياسات اللازمة للعديد من المحطات بها.

ومن المقرر عمل إحلال وتجديد لاماكن التسريب للخط الناقل من محطة فطيرة إلى رافع وادى العرب ، وكذلك دعم فطيرة بـ2 طلمبة 220 لتر ثانية ، وكذلك معايرة المحابس على الخط الناقل وإحكام الحفاظ على تلك المحابس لعدم عبث بعض المواطنين بها مما يؤثر على ضخ مياه الشرب لبعض القرى.

وفي نفس السياق أكد الكيميائي ياسر جمال نصار مدير قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه تفقد قرية المويسات بمركز ادفو برفقة العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بهدف ايجاد حل للمياه المتناثرة حول المنازل، وأشار أنه تم عمل جصات وتم خروج قسم التسرب مما أثبت سلامة خطوط مياه الشرب بالقريه وأكد أن قطاع ادفو على أتم الاستعداد لوجود حلول جذرية لأهالينا بقرية المويسات.