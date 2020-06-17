اعتقال المسؤولين عن تعذيب مصريين فى ليبيا..والداخلية الليبية: العمال بخير

كتب سمير حسنى

زعمت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، اعتقال المجموعة التي عذبت عمالا مصريين، مؤكدة محاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق العمال المصريين، وقالت فى بيان أوردته قناة العربية إنها تعرفت على هوية العمال المصريين وهم وبخير .

كان المجلس القومى لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه إزاء الفيديو الذى نشر على وسائل التواصل الاجتماعى الذى يظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين فى ليبيا بمدينة ترهونة، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التى ترتكب ضد العمال المصريين باعتبارها مخالفة القانون الدولى لحقوق الإنسان واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل على تقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة حتى لايفلت مرتكبيها من العقاب .

وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له أنه سوف يعمل مع الجهات المعنية فى مصر -وزارة الخارجية وزارة الهجرة -لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل على اعادتهم سالمين إلى وطنهم .

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد من قبل أن موافقة مجلس النواب على زيادة موازنة المجلس المالية للعام المالى الجديد انما هو تأكيد ورسالة هامة من الدولة المصرية لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ولدور المجلس القومى فى الارتقاء بها .

وقال محمد فايق فى بيان له اليوم أن المجلس القومى بصفته مؤسسة وطنية ووفقا لقانونه سوف يستمر فى دعم حقوق المواطن المصرى فى كافة المجالات داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن دعم موازنة المجلس سوف يتيح للمجلس الاستمرار فى القيام بدوره على المستوى الاقليمى والدولى خاصة وأنه عضو ويرأس شبكات ومنظمات دولية ذات صلة وبما يعكس ما تحقق من تطور على صعيد حقوق الانسان فى مصر .