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اضبط مخالفة.. تراكم القمامة على جانبى طريق ميت المخلص بالغربية.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م
اضبط مخالفة.. تراكم القمامة على جانبى طريق ميت المخلص بالغربية.. صور القمامة
الغربية محمد طارق

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عبر أهالى مجلس قروى شرشابة، التابع لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، عن غضبهم بسبب الإهمال لأحد أكبر المجالس القروية بالمحافظة والانتشار الكبير للقمامة وتلوث الترع التى تستخدم فى رى الأراضى الزراعية.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مجلس قروى شرشابة وبطريق قرية ميت المخلص، تراكم القمامة ومخالفات تنظيف الترع على جانبى الطريق، ما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة والحشرات الضارة، فى الوقت التى تحارب فيه الدولة وباء كورونا الذى اجتاح العالم بأكمله.

وقال هشام السنباطى أحد أهالى القرية إن القرية تشهد إهمالا كبيرا من الأجهزة التنفيذية، فالقمامة تنتشر فى جميع الأماكن والشوارع الرئيسية والفرعية، فبالرغم من المناشدات العديدة لمحافظ الغربية فى زيارته إلا أن الأمر لم يتغير، وأصبح الطريق عبارة عن مقلب للقمامة وانتشار الأمراض .

وطالب الأهالى محافظ الغربية ورئيس مدينة زفتى، بشن حملات تطهير ترعة الساحل بقرية كفر السحيمية من القمامة والتى تستخدم فى رى الأراضى الزراعية، وكذالك رفع القمامة وتنظيف طريق قرية ميت المخلص حفاظا على حياة المواطنين.

القمامة داخل الترع
القمامة داخل الترع
 
القمامة على جانبي الطريق.
القمامة على جانبي الطريق
 
تلال القمامة والمخالفات على جانبي الطريق
تلال القمامة والمخالفات على جانبي الطريق

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