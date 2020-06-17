اليوم السابع
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استقرار أسعار السمك اليوم بسوق العبور والبورى يسجل من 32 – 48 جنيها

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:56 م
استقرار أسعار السمك اليوم بسوق العبور والبورى يسجل من 32 – 48 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17  -6 – 2020 وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطى 1  أسعارا تتراوح بين 24 – 29  جنيها للكيلو فيما سجل سعر البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 ، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجلت أسعار البورى 1  فتتراوح بين 39 – 48 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى 2 بين  32 – 38 جنيها للكيلو، وفيما يخص السمك البربون  فيتراوح سعره بين 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها  وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2  بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو .  

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية  طرحت كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% ، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .

 


اسعار الاسماك

سوق العبور

سوق السمك

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