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استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:30 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء عند 777 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك على خلفية شبه استقرار أوقية الذهب عند 1728 دولار، فى حين يشهد سوق الصاغة فى مصر حالة من الهبوط الحاد بمبيعات المعدن الثمين والمجوهرات جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها إغلاق المحال التجارية فى السادسة مساءا ووقف الأنشطة.


 


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 666 جنيها.

عيار 21 : 777 جنيها.

عيار 24 : 888 جنيها.

الجنيه الذهب : 6216 جنيها.

السعر العالمي : 1728  دولار.
 

 

عالميا استقرت أسعار الذهب الأربعاء، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق ستة دولارات. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار، بحسب وكالة رويترز.

 

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”الاهتمام ما زال في مكان آخر، معظمه فى أسواق الأسهم. لكن كوفيد-19 يثير القلق فيما يجب أن يقدم تمديد الإغلاق في بكين بعض الدعم في أي انخفاضات.

 

وأعلن مسؤولون في بكين عن عدة حالات جديدة مصابة بكوفيد-19 لليوم السادس على التوالي، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ست ولايات أمريكية مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء.

 

لكن الدولار ارتفع 0.1 % مقابل عملات منافسة، مما يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، في غضون ذلك، تدعم زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مايو أيار وجهات النظر التي تقول إن الركود في أمريكا ربما يقترب من نهايته، فيما قدمت نتائج إيجابية لتجارب على علاج لكوفيد-19 الدعم لمعنويات المستثمرين.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1916.91 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.39 دولار وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 816.65 دولار.

 

 


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