اليوم السابع
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استقالة 5 وزراء من حزب" أزرق- أبيض" من عضوية الكنيست

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:23 م
استقالة 5 وزراء من حزب" أزرق- أبيض" من عضوية الكنيست الكنيست
كتب- هاشم الفخراني

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قدم 5 وزراء من حزب "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، المشاركة في الحكومة الإسرائيلية مع حزب "الليكود"  اليوم استقالتهم من الكنيست.

وذكرت مصادر عبرية، أن الوزراء الخمسة قدموا كتب استقالتهم لرئيس الكنيست ياريف ليفين، بموجب ما يعرف بالقانون النرويجي.

والوزراء المستقيلون من الكنيست هم: هيلي تروبر، ويزهر شاي، وألون شوستر، وأساف زمير، وميخال بيتون.

وفي أعقاب استقالة الأعضاء الخمسة من المقرر أن ينضم بدلا منهم أربعة أعضاء كنيست جدد من الذين وافقوا على الانضمام إلى حزب "أزرق- أبيض"، وهم: ميخال كوتلر فينش ، وعيناب كابلا ،و تالا فريدمان، وهيلا شاي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي ، بالقراءتين الثانية والثالية على مشروع ما يعرف بـ "القانون النرويجي"، بعد أن كان تم التصويت عليه منذ أيام بالقراءة الأولى.

وذكرت يديعوت أحرونوت، أن 66 عضوًا صوتوا لصالح المشروع، فيما عارضه 43، وسط تغيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود عن الجلسة، ما أغضب حزب أزرق - أبيض.

وينص القانون على استقالة وزراء الحكومة من الكنيست لإدخال أعضاء جدد من أحزابهم في الكنيست بالنيابة عنهم.

كما ينص القانون في تعديلاته التي تمت بالتوافق بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، على أنه يحق للوزير أن يعود عضوًا في الكنيست دون أن يستقيل.

 

 

 


الكنيست

إسرائيل

تل ابيب

حزب الليكود

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