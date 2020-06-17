اليوم السابع
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ارتياح عمالى واسع لتدخل الأمم المتحدة لحماية المصريين فى ليبيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:35 م
ارتياح عمالى واسع لتدخل الأمم المتحدة لحماية المصريين فى ليبيا جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب

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أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ارتياحه لقرارات الأمم المتحدة بشأن حماية العمال المصريين فى مدينة ترهونة الليبية الذين تعرضوا للتعذيب من قبل المرتزقة والميليشيات المسلحة.
 
وقال النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن دعوة الأمم المتحدة للتحقيق الفورى فى احتجاز المصريين والكشف عن مصيرهم هو أمر يتطلب شكر لجميع المنظمات الإقليمية والدولية التى أدانت هذه الأعمال اللا إنسانية.
 
ومن جانبها أدانت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ما تعرض له العمال المصريين من تعذيب وسوء معاملة من المسلحين فى مدينة ترهونة يهدف إلى نشر الرعب والذعر فى أوساط جميع العمال المهاجرين، وذكر أرزقى مزهود الأمين العام للمنظمة فى رسالته لجبالى المراغى أن ملايين العمال فى أفريقيا يدينون التدخل الأجنبى فى الأراضى الليبية ويطالبون بالتحقيق الفورى لمتابعة الجناه ومن يقف ورائهم.

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