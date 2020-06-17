اليوم السابع
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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية هامشياً.. وإتمام شراء "سابك" بـ259 مليار ريال

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:09 م
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية هامشياً.. وإتمام شراء "سابك" بـ259 مليار ريال بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 1.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.51% رابحاً 321.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9495.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 331.2 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.
 
وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.03%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.57%، قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%.
 
وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.38%، فيما تراجع 124 سهماً على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 5.88%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.96%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 905.5 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة.
 
و بلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.
 

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