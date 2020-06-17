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خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:30 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
وكالات

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سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي 2057 مصاباً.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين توفوا إلى91 مصاباً.

كما أعلن المنسق الوطني أن 13 مصاباً بالفيروس شفوا تماماً، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 360 مصاباً.  


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