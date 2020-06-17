ارتفاع سعر برميل نفط عُمان 1.29 دولار ليبلغ 42.3 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الاربعاء 42.3 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 1.29دولار مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، الذى بلغ 41.06 دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يوليو القادم 33.68 مرتفعا بمقدار 10.3 دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر يونيو الجاري.

وانخفضت أسعار النفط اليوم، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 29 سنتا أو 0.7 % إلى 40.67 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يعادل 1.1 % إلى 37.95 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط نحو 4 % خلال تعاملات أمس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة في مايو، مشيرة إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك وفقا لتقريرها الشهري .

يذكر أن تحالف "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، كانت قد قررت في وقت سابق تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافى حتى نهاية يوليو 2020.