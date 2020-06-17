اليوم السابع
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ارتفاع حوادث العنف فى تركيا.. مسن يقع ضحية مشاجرة مسلحة أثناء عبوره فى بورصا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:21 م
ارتفاع حوادث العنف فى تركيا.. مسن يقع ضحية مشاجرة مسلحة أثناء عبوره فى بورصا تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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في منطقة عثمان غازي التابعة لمدينة بورصا التركية، أصيب شخص أثناء عبوره الطريق إثناء اشتباك مسلح بين شخصين برصاصة طائشة فقد علي إثرها حياته، فى إشارة على ارتفاع أحداث العنف فى تركيا.
 
ووفقا للأخبار المتواردة، سقط علي ك. (60 عاما) ، ضحية الشجارات المسلحة في تركيا، حيث أصيب برصاصة أثناء عبوره الطريق سقط بعدها علي الأرض، وجاءت قوات الشرطة إلي محل الحادث بعدما أبلغ المارة قوات الشرطة والإسعاف.
 
وتتصاعد جرائم العنف ضد المرأة فى تركيا أيضا، حيث قتل أب تركي يدعي ميخائيل .ك ابنته مروة .ك (20 عاما) والتي كانت قدمت إلى مدينة الأزيغ التركية من مدينة ديار بكر حيث كانت تسكن مع والدتها المطلقة، استعدادا لامتحان الجامعة الخاص بها وفقا لصحيفة sol التركية. 
 
وحسب الإدعاءات فقد حاول الأب مقابلة إبنته ولكنها رفضت لقاؤه فنشبت بعدها مشادة بين الطرفين، قام الأب بعدها بإطلاق النار علي إبنته وقتلها ثم قام بإصابة نفسه بعد ذلك، ليتم نقله إلي المستشفي والإعلان عن وفاة إبنته الشابة.

وكشفت معدلات الجرائم ضد النساء فى تركيا عن النتائج الكارثية لسياسات وخطابات وممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد المرأة، حيث ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % فى آخر 5 أعوام، ليصبح وضع المرأة التركية فى الحياة العامة حرجًا للغاية.


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