اجتماع طارئ لأزهر الإسكندرية للتأكيد على إجراءات امتحانات الثانوية

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، اليوم، إنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور سمير عبد اللاه مدير إدارة المعلومات، وإسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، وأحمد البرجى رئيس مكتب الوافدين.

وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر فى عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.