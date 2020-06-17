اجتماع طارئ لأزهر الإسكندرية للتأكيد على إجراءات امتحانات الثانوية

اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى، والشيخ صالح عبد الله مدير الامتحانات، وعصام فوزى مدير التعليم الثانوى، مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسئولى أمن اللجان اليوم الأربعاء فى اجتماع عاجل؛ للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، اليوم، إنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور سمير عبد اللاه مدير إدارة المعلومات، وإسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، وأحمد البرجى رئيس مكتب الوافدين.
وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر فى عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.
وكانت قد قامت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومكاتب الموظفين وكل المبانى استعدادا للامتحانات التى تنطلق بعد أيام وذلك حفاظا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
وكان قد تفقد، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزي مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على آخر الاستعدادات للشهادة الثانوية.
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