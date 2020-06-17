اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:38 م
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اجتماع طارئ لأزهر الإسكندرية للتأكيد على إجراءات امتحانات الثانوية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:01 م
اجتماع طارئ لأزهر الإسكندرية للتأكيد على إجراءات امتحانات الثانوية جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى، والشيخ صالح عبد الله مدير الامتحانات، وعصام فوزى مدير التعليم الثانوى، مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسئولى أمن اللجان اليوم الأربعاء فى اجتماع عاجل؛ للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، اليوم، إنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور  سمير عبد اللاه مدير إدارة المعلومات، وإسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، وأحمد البرجى رئيس مكتب الوافدين. 
 
وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر فى عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.
 
وكانت قد قامت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومكاتب الموظفين وكل المبانى استعدادا للامتحانات التى تنطلق بعد أيام وذلك حفاظا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
 
وكان قد تفقد، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزي مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على آخر الاستعدادات للشهادة الثانوية. 

 


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