اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:13 م
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إيقاف أعمال إنشاء شبكة محمول بدون ترخيص بحى غرب المنصورة.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:05 م
إيقاف أعمال إنشاء شبكة محمول بدون ترخيص بحى غرب المنصورة.. صور شبكة المحمول
الدقهلية شريف الديب

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قامت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب سعد بغدادى، رئيس الحى اليوم الأربعاء، بناء على الشكوى الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بشأن إنشاء شبكة للمحمول أعلى أسطح أحد العقارات الكائنة بنطاق الحى.

وعلى الفور تشكلت لجنة برئاسة وائل السعدنى نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد سمير مدير إدارة  البيئة، ومنير المتولى مسئول المتابعة بالادارة الهندسية، وتم التوجة لمكان البلاغ بمنطقة شارع عبد السلام عارف خلف عيسى للسيارات  .

وبالمعاينة تبين صحة البلاغ، وقامت اللجنة بإيقاف عمل الشبكة ذلك لعدم الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية  .

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن سرعة الرد على الشكاوى الواردة مؤكدا أن معيار التقييم  هو بسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حل المشكلات.

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الدقهلية

حي غرب المنصورة

شبكة محمول مخالفة

محافظة الدقهلية

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